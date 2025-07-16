وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، اليوم، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ناقشا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.