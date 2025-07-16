السنيورة استنكر العدوان الإسرائيلي على سوريا: الشعب الشقيق وحكومته الشرعية ستتولى إفشاله وإحباطه

أعرب رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ عن استنكاره وإدانته "الشديدين للعدوان الغاشم الذي تشنه إسرائيل على وسط العاصمة دمشق، والذي بإذن الله سيتولى الشعب السوري الشقيق وحكومته الشرعية إفشاله وإحباطه".

ولفت السنيورة في بيان، الى انه "تتابع إسرائيل اعتداءاتها الوحشية على الجمهورية العربية السورية، وتوغل في تدخلها المريب في شؤونها الداخلية، ولا سيما ما تقوم به إسرائيل من تدخل سافر في منطقة السويداء السورية، بهدف ضرب وحدة الشعب السوري وتماسكه، بينما تستمر إسرائيل في اعتداءاتها اليومية على الفلسطينيين واللبنانيين".

كما دان السنيورة "الاشتباكات والتعديات الخطيرة التي ترتكب بحق المدنيين في منطقة السويداء، والتي سقط بنتيجتها عشرات الأبرياء"، داعيا "الشعب السوري بكل فئاته إلى التحلي بالمسؤولية والتنبه إلى أهداف إسرائيل الخبيثة التي تتقصّد تحريض فئات سورية على أخرى بهدف التسبب بالفتنة فيما بينها".

وطالب "الدول العربية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي باتخاذ المواقف والإجراءات الحازمة لإدانة إسرائيل وإجبارها على وقف عدوانها على الشعب السوري، وكذلك وقف عدوانها على الشعبين الفلسطيني واللبناني".