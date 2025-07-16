اجتماع طارىء للهيئة العليا لطائفة الموحدين الدروز عند الثالثة بعد الظهر

تعقد الهيئة العليا لطائفة الموحدين الدروز اجتماعًا طارئًا، للتداول بشأن الأحداث الخطيرة في السويداء، واستنكارًا لـ"التعديات الدموية على أهلنا في جبل العرب"، الثالثة بعد الظهر في مقام الشريف في شارون.
وفي وقت سابق، أشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، في تصرحي لقناة "الحدث"، إلى أنّ "ما يحصل في السويداء وصمة عار وعمليات انتقام"، وذلك بعد اشتباكات دامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ومسلحين تابعين للقوات السورية.
ولفت إلى أنّ "الانتهاكات في السويداء غير مبررة"، داعيًا إلى "وقف إطلاق النار ورعاية اتفاق بين الدولة والدروز في السويداء".
وقال ابي المنى: "نرفض التدخل الدولي ونطالب بتدخل عربي فقط"، موضحًا أنّ "إسرائيل تسعى لتقسيم سوريا والمنطقة".
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