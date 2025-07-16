تيمور جنبلاط: ‏لا يجب ان يصبح بناء الدولة السورية الجديدة شيئا من الماضي

أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، الى أنه "‏لا يجب ان يصبح ​بناء الدولة السورية​ الجديدة شيئا من الماضي، لا يجب ان تسقط عناوين الثورة الأخوية ولا يجب ان تستبدل بالانتهاكات والاعتداءات على حياة الامنين والكرامات بل يجب ان تقوم الدولة بحماية أهل السويداء عبر حل سياسي حماية لفكرة سوريا الجديدة التي دعمناها منذ اللحظة الأولى".

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