جعجع: نثمّن قرار مجلس شورى الدولة بوقف ضريبة المحروقات وندعو الحكومة لالتزامه دون ابطاء

اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى أن "انطلاقا من الطعن الذي قدمته "القوات اللبنانية" في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر مجلس شورى الدولة اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات".

وثمّن قرار مجلس شورى الدولة، داعيا الحكومة إلى "التزامه من دون أي إبطاء".