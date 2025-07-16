وليد جنبلاط: إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء بل تستخدم بعضا من ضعفاء العقول للقول ذلك

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد ​جنبلاط​ أن "إسرائيل لا تحمي الدروز في السويداء، بل تستخدم بعضا من ضعفاء العقول للقول إنها تحميهم"، وقال: "هذا البعض استفاد من الانتهاكات والاعتداءات التي جرت في اليومين السابقين".

وأشار جنبلاط لـ"التلفزيون السوري"، إلى أن "أحد أسباب الحرب الأهلية في لبنان، التي دامت 19 عاما، أن إسرائيل ادعت بأنها تحمي البعض في لبنان، وانتهى الأمر بكوارث الحرب".

وأوضح أن "التواصل مستمر مع وزيري الخارجية والداخلية السوريين من أجل تخفيف الاحتقان في الجبل"، لافتا إلى أن "الدور المركزي هو للإدارة السورية". ولفت الى انه "يجب أن نفوت الفرصة على بعض ضعفاء النفوس، وعلينا فتح حوار عريض مع الفاعليات في السويداء".