بريطانيا تؤيد المساهمة الأميركية لدعم أوكرانيا عسكريا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكدت المملكة المتحدة دعمها الثابت لأوكرانيا وترحب بالمساهمة الأميركية الحيوية لضمان حصول أوكرانيا على الدعم العسكري الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها ضدّ الهجمات الروسية الوحشية.

وفي بيان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، صرح المستشار العسكري البريطاني، المقدم جوبي ريمر، بأن المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة والشركاء الدوليين، لا تزال ملتزمة بتوفير الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وقال: تؤكد المملكة المتحدة دعمها الثابت لأوكرانيا في دفاعها المستمر عن شعبها وسيادتها ضد حملة العدوان المتصاعدة التي تشنها الحكومة الروسية. ولا نزال حازمين في التزامنا بضمان حصول أوكرانيا على الأدوات والدعم اللازمين لتحقيق النصر - دبلوماسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وأضاف المقدم ريمر: وقد أكدت الهجمات الروسية الأخيرة على أهمية هذا الدعم. ففي ليلة 11-12 يوليو/تموز، أطلقت روسيا 597 طائرة بدون طيار و26 صاروخًا كروز عبر أوكرانيا في هجوم استمر 10 ساعات. وأسفرت الهجمات عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين، مع الإبلاغ عن أضرار من خاركيف إلى لفيف.

وقبل أيام قليلة، تعرضت كييف لهجوم مشترك بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وصواريخ كروز، مما أدى إلى تدمير ست مناطق وإصابة العديد من المدنيين.

اتجاه قاتم

وقال بيان المستشار العسكري البريطاني: تمثل هذه الهجمات اتجاهًا قاتمًا. فقد شنت روسيا ثماني من أكبر هجمات الحرب في الشهرين الماضيين.

وشنت روسيا ضربات صاروخية وطائرات مسيرة أكثر بعشر مرات في يونيو 2025 مما كانت عليه في يونيو 2024. وكان التأثير على المدنيين مروعًا.

ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا (HRMMU)، شهد يونيو 2025 أعلى عدد من الضحايا المدنيين منذ بدء الحرب، حيث قُتل 232 شخصًا وجُرح 1343 شخصًا، مدفوعًا بزيادة في ضربات الصواريخ بعيدة المدى وطائرات المسيرة التي وصلت إلى ما هو أبعد من خطوط المواجهة. وفي الفترة من ديسمبر إلى مايو، تقدر الأمم المتحدة أن الخسائر في صفوف المدنيين زادت بنسبة 37٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

والأكثر فظاعة هو الاستخدام المزعوم لطائرات مسيرة مسلحة برؤوس حربية مُحسّنة تحتوي على ما يصل إلى 90 كجم من الشظايا المعدنية، المصممة لزيادة الخسائر في صفوف المدنيين إلى أقصى حد. كما حذّر أندري يرماك، مساعد الرئيس زيلينسكي، فإنّ الاستخدام المزعوم لهذه الرؤوس الحربية المحمّلة بالشظايا يُمثّل فصلاً جديداً مروّعاً في الحرب.

وتابع المقدم جوبي ريمر: إنّ تزايد وتيرة وشدة هذه الهجمات يُؤكّد الحاجة المُلحّة لتعزيز دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا. نرحّب بقرار الرئيس ترامب بتمكين حلفاء الناتو من شراء معدات عسكرية أمريكية حيوية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين، بما في ذلك أنظمة باتريوت. يسرّ المملكة المتحدة أن ترأس، مع ألمانيا، اجتماعاً لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الأسبوع المقبل، لضمان حصول أوكرانيا على الدعم العسكري الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها ضدّ الهجمات الروسية الوحشية.

تحالف الراغبين

وقال البيان: أخيراً، في 10 يوليو/تموز، تشرفت المملكة المتحدة برئاسة الاجتماع الرابع لـ"تحالف الراغبين" إلى جانب الرئيس ماكرون، والذي جمع ممثلين من 38 دولة، من بينهم أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة.

كان هذا التجمع دليلاً قوياً على الوحدة وإشارة واضحة لموسكو بأنّ دعمنا لأوكرانيا مستمرّ ومنسّق ومتكثّف. نرحب بحضور وفد أمريكي في الاجتماع لأول مرة، وبإعلان الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام خلال 50 يومًا. ندعو الاتحاد الروسي إلى التخلي عن أهدافه المتطرفة في أوكرانيا، والموافقة على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط كما فعلت أوكرانيا قبل خمسة أشهر، والانخراط في محادثات سلام هادفة.

وقال سنواصل، مع شركائنا، تصعيد الضغط على روسيا حتى يتم التوصل إلى سلام عادل ودائم. كما ستواصل المملكة المتحدة الوقوف بحزم إلى جانب حلفائها وشركائها، لضمان دفاع أوكرانيا، واحترام القانون الدولي، وضمان مستقبل يسوده السلام والاستقرار في أوروبا - وهي المبادئ المنصوص عليها في وثيقة هلسنكي الختامية، بما في ذلك حرمة الحدود، وسلامة أراضي الدول، والتسوية السلمية للنزاعات. شكرًا لكِ سيدتي الرئيسة.