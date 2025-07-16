مجلس النواب جدد منح الثقة للحكومة: 69 صوتًا ثقة و9 لا ثقة و4 ممتنع

جدد مجلس النواب ​منح الثقة للحكومة​، وذلك بعد أن نوزعت الأصوات على الشكل التالي: 69 صوتًا ثقة و9 لا ثقة و4 ممتنع.

وكان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ قد دعا إلى التصويت على طرح الثقة بالحكومة بعد طلب من رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​.

وجاء طلب باسيل في نهاية جلسة مناقشة سياسات الحكومة، مشيرًا إلى عدم اقتناعه بالرد الذي أدلى به رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة.