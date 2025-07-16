أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي"، في بيان، أن "تفادياً للمزيد من سفك الدماء.. يجري الحزب التقدمي الإشتراكي اتصالات حثيثة على أكثر من مستوى من أجل التوصل إلى إعلان ل​وقف إطلاق النار​ في محافظة السويداء، وذلك انسجاما مع الموقف الرئيسي والمبدئي الذي عبر عنه الرئيس وليد جنبلاط منذ اندلاع الأحداث الدامية في السويداء، والالتزام بذلك يشكل المدخل الفعلي والوحيد للحل السياسي العادل".

كانت هذه تفاصيل خبر "التقدمي" أكد مواصلة اتصالاته الحثيثة لوقف النار في السويداء: الالتزام بذلك المدخل الفعلي والوحيد للحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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