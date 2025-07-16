نتانياهو: الجيش الإسرائيلي يعمل لإنقاذ إخوتنا الدروز وللقضاء على عصابات النظام السوري

أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو، في تصريح، إلى أنّ "الوضع في ​السويداء​ وفي جنوب غرب سوريا خطير جدا".

وأعلن أنّ "الجيش الإسرائيلي يعمل لإنقاذ إخوتنا الدروز وللقضاء على عصابات النظام السوري"، مضيفًا "أقول لمواطني إسرائيل من الدروز إياكم أن تعبروا الحدود إلى سوريا، لأنكم تعرضوا حياتكم للخطر ويمكن أن تقتلوا".

وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة"، عن "غارة إسرائيلية على محيط مبنى وزارة الدفاع السورية في ​دمشق​"، كما كشفت عن "قصف إسرائيلي جديد يستهدف مبنى هيئة الأركان السورية في دمشق".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، أن "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كاتس، أنّ "وتيرة الضربات في سوريا سترتفع إذا لم تُفهم الرسالة"، وذلك بعد الاشتباكات الدامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية ومسلحين من قوات الجيش السوري.

ولفت إلى أنّ "جنوب سوريا سيكون منطقة منزوعة السلاح"، مضيفًا "نقوم منذ 24 ساعة بتنفيذ ضربات متصاعدة ونستهدف مواقع تابعة للنظام في السويداء".

ويأتي ذلك بعد ​غارات إسرائيلية​ استهدفت السويداء واستهدفت العاصمة السورية دمشق، على خلفية الأحداث في السويداء.