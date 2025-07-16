الصحة السورية: ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء الغارات الإسرائيلية على دمشق

أعلنت وزارة ال​صحة​ السورية، عن "ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء غارات مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي على دمشق".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، بأنّ "أهداف الغارات في ​دمشق​ كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية". ولفتت القناة إلى أنّ "وحدات مختلفة من قوات الجيش تهاجم سوريا الآن".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، أن "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة"، وذلك بعد الاشتباكات الدامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية ومسلحين من قوات الجيش السوري.