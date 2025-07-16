توم براك: ندين العنف ضد المدنيين في السويداء ويجب محاسبة الجناة والإنخراط بحوار جاد

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك أننا "ندين بشكل قاطع العنف ضد المدنيين في السويداء"، قائلاً: "نقطة على السطر. يجب على جميع الأطراف التراجع والانخراط في حوار جاد يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، ويجب محاسبة الجناة".

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