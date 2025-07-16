اشار النائب شربل مسعد خلال جلسة مساءلة الحكومة، الى أن "​التعليم​ يتدهور والمدرسة الرسمية تنهار وما زلنا ندور في حلقة مفرغة في مسألة أموال المودعين". ولفت الى اننا "نسمع عن مفاوضات ولكن لا توجد الا العتمة وملف التعيينات يتدهور"، معتبرا أن "جهد الحكومة لحل الملفات لا يكفي بل نحن بحاجة الى نتائج".

كانت هذه تفاصيل خبر مسعد بجلسة مساءلة الحكومة: نسمع عن مفاوضات ولكن لا توجد الا العتمة وملف التعيينات يتدهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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