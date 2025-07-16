ألان عون: سنجدّد ثقتنا بالحكومة لإبقاء الفرصة قائمة أمام جميع اللبنانيين الذين يترقبون عملها

اشار النائب ألان عون خلال جلسة مساءلة الحكومة الى اننا "سنجدّد ثقتنا بالحكومة لإبقاء الفرصة قائمة أمام جميع اللبنانيين الذين يترقبون عملها".

ولفت الى ان "​حزب الله​ غير قادر على الردّ على أي إعتداء إسرائيلي حتّى ولو كانت لديه الإمكانيّة وعلى الحكومة أن تضع خريطة طريق ل​حماية لبنان​".

واكد أن "حصرية السلاح بيد الدولة ليست مجرد شعار، والهدف ليس خسارة القوة الموجودة لدينا بل تنظيمها ووضعها تحت سلطة الدولة".