عرض وزير المالية ياسين جابر، اتفاقية الخدمات الجوية بين لبنان والنمسا مع سفيرة النمسا في لبنان Franziska Honsowitz، والتي كان تم التوصل إلى صيغة موحدة بشأنها بين إدارتي الطيران المدني اللبناني والنمساوي في العام 2023.
وقد وعد الوزير جابر السفيرة النمساوية بمتابعة هذه الاتفاقية والعمل على توقيعها قريبًا.
وعقد جابر اجتماعاً للمعنيين في الوزارة بشؤون خطة تطوير الأنظمة الالكترونية التي يجري العمل على تطويرها وفق تقنية الذكاء الاصطناعي AI في كل الإدارات والمديريات التابعة لوزارة المالية، لا سيما الجمارك والشؤون العقارية والمالية العامة واطلع منهم على المراحل التي قطعت في هذا المجال تحضيراً للقاء المرتقب مع الجهات التي أبدت استعداداً لمساعدة الوزارة في النقلة النوعية التي أعدت خططها للسنوات العشر المقبلة على هذا الصعيد.
كما تابع سير إجراءات ملف تحويل الأموال العائدة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل من مخصصات الهاتف الخلوي والذي سبق لوزارة المالية أن أرسلته إلى وزارة الداخلية والبالغة قيمتها ألفي ملياراً ومائتي مليون ليرة لبنانية ليُضاف إليها بعد إعادته إلى وزارة المالية مخصصات الهاتف الثابت.
كانت هذه تفاصيل خبر جابر بحث مع سفيرة النمساء اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين وتابع إجراءات تحويل الاموال للبلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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