بلدية بيروت: الفرق الفنية ستعمد الى إزالة التعديات عن أعمدة الانارة التابعة للبلدية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن "الفرق الفنية التابعة لبلدية بيروت تقوم بأعمال صيانة أعمدة الانارة في مختلف الشوارع ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت ولما كان تواجد العديد من الكابلات الممدودة عليها بشكل عشوائي تعيق القيام بالأعمال المطلوبة وتهدد السلامة العامة".

واشارت الى ان "الفرق الفنية ستعمد الى ازالة كافة التعديات عن أعمدة الانارة لذا تطلب بلدية بيروت من المواطنين وأصحاب مولدات الكهرباء واشتراك الدش عدم أستعمال أعمدة الانارة لتثبيت كابلات عليها كونها غير مخصصة لذلك ومعرضة للسقوط تحت طائلة تسطير محاضر ضبط واحالة المخالفين الى القضاء المختص".