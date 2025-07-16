ترامب مُجددا: آمل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة الأيام المقبلة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الإثنين، عن آماله مجددًا، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وإبرام صفقة تبادل، خلال الأسبوع الجاري.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحافيين أثناء توقفه في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، حيث أوضح: "نحن نجري محادثات ونأمل أن نتمكن من تسوية الأمر خلال الأيام المقبلة".

وتدعم الولايات المتحدة مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إطلاق سراح الرهائن في غزة على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة في القطاع، إضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.

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تأتي تصريحات الرئيس الأميركي بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في وقت حرج، وسط جهود دولية مكثفة لوقف القتال المستمر بين إسرائيل وحركة حماس منذ شهور.

وتجرى هذه المفاوضات حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية مشتركة من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، وبمشاركة غير مباشرة من الطرفين المتحاربين.

وتعمل عدة أطراف إقليمية ودولية، أبرزها الولايات المتحدة وقطر ومصر، على التوصل إلى صيغة توافقية لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتستضيف قطر جولات التفاوض الأساسية، حيث يجري ممثلو الوسطاء محادثات مع وفود تمثل حركة حماس، بينما يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات الدبلوماسية والأمنية. ويعد الدور القطري محوريا نظرًا لعلاقات الدوحة الوثيقة مع حماس، والدعم الأميركي المستمر للمفاوضات.

المصدر : عرب 48