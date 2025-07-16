"الجزيرة": اشتباكات عنيفة داخل مدينة السويداء بالتزامن مع قصف جوي إسرائيلي

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "اشتباكات عنيفة داخل مدينة ​السويداء​ بالتزامن مع قصف جوي إسرائيلي".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "سلاح الجو قصف أهدافا تابعة للنظام السوري في السويداء".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، إلى أنّ "على النظام السوري أن يترك الدروز في ​السويداء​ ويسحب قواته إلى الوراء"، وذلك بعد اشتباكات دامية بين مسلحين من أبناء المنطقة ومسلحين تابعين لقوات الأمن السورية.

ولفت كاتس إلى "أننا لن نتخلى عن الدروز في ​سوريا​ وسنفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها"، معلنًا "أننا سنواصل مهاجمة قوات النظام السوري حتى تنسحب من السويداء".