عدوان: حين نشعر أنّ مجلس الوزراء لا يقوم بدوره فلن نبقى فيه

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عدوان​، في تصريح بعد جلسة مجلس النواب، إلى "أننا ركّزنا على أن يكون القرار في الحكومة وكرر رئيس الحكومة نواف سلام وقال إن القرارات التنفيذية المتعلقة بالسلاح ستكون في مجلس الوزراء وفي الحكومة مجتمعة".

وأوضح أنّ "في أي لحظة نشعر أن مجلس الوزراء لا يقوم بدوره كاملًا لن نبقى في مجلس الوزراء"، مضيفًا "اللبنانيّون طوّاقون لحلّ قضيّة السلاح ونحن حريصون على كلّ ما يتعلّق بالناس و