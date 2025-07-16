القناة 12 الإسرائيلية: عشرات الدروز يعبرون الحدود إلى سوريا

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن ان "عشرات ال​دروز​ يعبرون الحدود إلى سوريا"، مشيرة الى "اندلاع أعمال شغب عند السياج الأمني الفاصل على الحدود الإسرائيلية السورية".

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