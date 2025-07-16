جورج عدوان: نؤيد طرح الثقة بالحكومة من أجل أن نجدد لها الثقة

أعلن النائب ​جورج عدوان​، خلال جلسة مجلس النواب، "أننا نؤيّد طرح الثقة بالحكومة من أجل أن نجدد لها الثقة"، وذلك بعد أن طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل طرح الثقة بالحكومة في نهاية جلسة مناقشة سياساتها.

وقال: "الحكومة تبذل كل ما بوسعها للقيام بالافضل في هذه الظروف وبغض النظر عن الاشكالات".