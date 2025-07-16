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الكونغو تسجل أكثر من 35 ألف إصابة بالكوليرا

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الكونغو تسجل أكثر من 35 ألف إصابة بالكوليرا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ بداية عام 2025.
وقال روجر كامبا وزير الصحة الكونغولي، إن بلاده تعيش المرحلة الحادة من تفشي الوباء الذي انتشر بسرعة هذا العام، لا سيما في كينشاسا العاصمة التي يزيد عدد سكانها عن 17 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن العوامل الرئيسية وراء هذا التفشي الوبائي هي الفيضانات المتكررة، وانعدام مياه الشرب، وسوء الصرف الصحي، والنزوح الجماعي للسكان.
وشدد الوزير كامبا على تعزيز المراقبة الوبائية في المراكز الحدودية، من خلال البرنامج الوطني لنظافة الحدود، وذلك للحد من المخاطر العابرة للحدود. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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