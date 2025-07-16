القناة 12 الإسرائيلية: وقف جلسة محاكمة نتانياهو في أعقاب تلقيه تحديثا أمنيا وخروجه من قاعة المحكمة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "وقف جلسة محاكمة رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ في أعقاب تلقيه تحديثًا أمنيًا وخروجه من قاعة المحكمة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "بدء جلسة محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​ في قضايا الفساد التي يحاكم فيها".

وأشار نتانياهو في تصريح قبيل بدء الجلسة إلى "أننا سنهزم أعداءنا ونعيد الاسرى من غزة ونعزز مستقبل دولة إسرائيل".