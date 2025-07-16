وسائل إعلام إسرائيلية: بدء جلسة محاكمة نتانياهو في قضايا الفساد التي يحاكم فيها

افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "بدء جلسة محاكمة رئيس الوزراء الاسرئايلي بنيامين ​نتانياهو​ في قضايا الفساد التي يحاكم فيها". وكان قد اشار نتانياهو في تصريح الى اننا "سنهزم أعداءنا ونعيد الاسرى من غزة ونعزز مستقبل دولة إسرائيل".

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