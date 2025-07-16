الجيش الإسرائيلي: قواتنا استكملت شق محور جديد في منطقة خان يونس

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أنّ "قواتنا استكملت شق محور جديد في منطقة خان يونس"، جنوبي قطاع ​غزة​.

وأوضح أنّ "المحور الجديد يمتد 15 كلم ويفصل خان يونس شرقها عن غربها"، في استمرار القصف الإسرائيلي على أنحاء عدة من القطاع.

وأمس، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن المفاوضات في الدوحة بشأن التوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين شهدت تقدما دراماتيكيا، دون إضافة أي إيضاحات.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "صادق على مرونة إضافية في مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مما سمح بتقدّم في المحادثات".

وأضاف أن "الطريق إلى الصفقة بات ممهدا"، مشيرا إلى أن ذلك أتى في أعقاب قرار نتانياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) إبداء مزيد من المرونة والاقتراب أكثر من موقف حركة حماس، خصوصا فيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في القطاع.