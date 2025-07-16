وهاب: الى أهلنا في جبل الشيخ فليبدأ الهجوم باتجاه الشام وليستهدف القصر الجمهوري حصراً

توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" ​​​وئام وهاب​ بالقول "​الى أهلنا في ​جبل الشيخ​ فليبدأ الهجوم باتجاه الشام وليستهدف القصر الجمهوري حصراً".

وكان قد اشار الى أنّه "سيبدأ أهلنا في الجليل بالتحرّك. نطلب من الجميع في لبنان مشاركتهم".

ورأى أنّ "القصف اليوم مشروع إبادة لمدينة السويداء على الجميع التحرك".

وأمس، بدأ الجيش السوري دخول مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بحسب وزارة الدفاع السورية، عقب اشتباكات دامية في محيطها بين مسلحين تابعين للقوات السورية ومسلحين من أبناء المنطقة، أسفرت أكثر من مئة قتيل.

وبعد ذلك، شهدت مدينة السويداء تطورات ميدانية متسارعة، تمثلت بانسحاب الآليات الثقيلة التابعة للقوات الحكومية السورية من داخل المدينة، وتولي قوى الأمن العام مسؤولية الانتشار في الشوارع الرئيسية.