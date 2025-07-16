أشار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، في رد على مداخلة النائب ​فراس حمدان​ في جلسة مجلس النواب، إلى أنّ "الدستور ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى بين المسلمين والمسيحيين والوقوف على الخاطر في هذا الامر لا يعتبر تدخلًا ولا مسًا بالشفافية". جاء ذلك خلال الجلسة المستمرة لمناقشة الحكومة في سياستها.

كانت هذه تفاصيل خبر بري: الدستور ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى والوقوف على الخاطر في هذا الامر لا يعتبر تدخلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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