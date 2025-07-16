أمن الدولة: توقيف سوريين يعملان لصالح شبكة تجارة مخدرات بين لبنان وسوريا

افادت المديرية العامة لأمن الدولة، بأنه "متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها قطعات المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة ظاهرة المخدرات، تمكنت دورية من مديرية البقاع الاقليمية - مكتب زحلة من توقيف كل من السوري( ز٠ز. ) والسوري (ي.ح) في بلدة بر الياس وذلك بعد توفر معلومات حول قيامهما بشراء المخدرات من لبنان وتهريبها إلى سوريا لصالح شبكة تجارة مخدرات بين البلدين، وقد ضبط بحوزتهما كمية المخدرات المعدة لنقلها الى سوريا، أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص".

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