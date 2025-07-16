الرئيس عون بحث مع نائبة فرنسية العلاقات اللبنانية الفرنسية واستقبل موفدًا رئاسيًا من تشيكيا

عرض رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ مع النائبة الفرنسية، ممثلة الفرنسيين في الخارج Amélia Lakrafi، العلاقات اللبنانية-الفرنسية ودور البرلمانيين في تعزيزها. كما استقبل الموفد الرئاسي التشيكي، مستشار الأمن القومي ل​تشيكيا​ Tomáš Pojar، الذي نقل اليه رسالة من الرئيس التشيكي Petr Pavel، دعاه فيها إلى زيارة تشيكيا، مؤكدًا "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد".

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