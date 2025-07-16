حمدان بجلسة مساءلة الحكومة: مناقشة الحكومة بعد زمن يعتبر تطوّراً مهمّاً ونهنئ سلام على قدرته على التحمّل

اشار النائب فراس حمدان خلال جلسة مساءلة الحكومة الى أن "الحكومة "عم تشتغل" ولو لدينا ملاحظات عليها و"لي ما بيقطع" كل هذه المزايدات التي نسمعها من بعض النواب الذين قرروا تحميل الحكومة مسؤولية الإنهيار وكأنهم نسوا انهم كانوا عرابين بكل الحكومات السابقة".

ورأى أن "مناقشة الحكومة بعد زمن يعتبر تطوّراً مهمّاً وتأتي بعد زمن من التعطيل"، مضيفا "نهنئ رئيس الحكومة نواف سلام على قدرته على التحمّل فمن خرب البلد لا يحق له طرح نظريات".

ولفت الى اننا "نشيد بآداء الحكومة وانجازاتها في بعض الملفات سنواججها في بعض الملفات وسنكون من المنتقدين والملف الأول والأكبر حاليا هو ملف التعيينات الذي للأسف ما زال يعتمد نفس روحية المنظومة".