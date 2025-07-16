"الوطني الحر": ننظر ببالغ القلق إلى المشهد الدموي في السويداء ونطالب اللبنانيين بالالتفاف حول الدولة

أشار "التيار الوطني الحر"، في بيان، إلى أنّه "ينظر ببالغ القلق إلى المشهد الدموي في محافظة السويداء السورية، لما يؤشر اليه من فتنة مرسومة بهدف إدخال سوريا في صراع داخلي مفتوح يضرب نسيجها الاجتماعي المتنوع ويهجّر قسمًا من أهلها".
ورأى أن "لبنان لن يكون بمنأى عن تداعيات ما يجري في سوريا ولذلك يطالب جميع اللبنانيين بالالتفاف حول الدولة وحماية سلمهم الاهلي".
وأضاف التيار "إن ما يتعرض له الدروز في السويداء مدان ومرفوض وهو جزء من مسار إجرامي اصاب سوريا بجميع مكوناتها منذ بداية الحرب فيها"، مؤكدا أنّ "عودة السلام والاستقرار إلى سوريا تبدأ بوقف التدخلات الخارجية فيها وبقيام دولة تحترم التنوع وتحفظ الحريات العامة فيها".
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