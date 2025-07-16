دعت بلدية زغرتا - اهدن في بيان، النازحين السوريين المقيمين في نطاقها الجغرافي، التوجه الفوري الى مقرها مع أوراقهم الثبوتية لتسجيلها في دوائرها في فترة لا تتجاوز الاسبوع لكي لا يتعرضوا للملاحقة القانونية.
من جهة اخرى أعلنت بلدية زغرتا - اهدن عن "حاجتها الى عناصر شرطة سير موسميين لشهري تموز الحالي وآب المقبل لتوسيع طاقم شرطة السير وضمان نجاح الخطة الموضوعة لموسم الصيف الاهدني".
كما أشارت الى انها "ستباشر ورشة طلاء الجزيرة الوسطية في زغرتا من مستديرة العبي حتى مستديرة العقبة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية زغرتا - إهدن أمهلت النازحين السوريين أسبوعاً لتسجيل أوراقهم تحت طائلة الملاحقة القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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