إشكال بين أحمد الخير وسليم عون في جلسة مجلس النواب تطور إلى تدافع داخل المجلس

شهدت جلسة مجلس النواب مشاهدة كلامية وإشكالًا بين النائب ​سليم عون​ والنائب ​أحمد الخير​، تطورت إلى تدافع داخل المجلس. وخلال كلمة النائب الخير التي تطرّق فيها إلى التيار الوطني الحر، قال سليم عون: "نحن مش مكسر عصا الك"، وردّ عليه الخير بمطالبته بالسكوت.

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