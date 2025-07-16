الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة: تعليق الإضراب لاتاحة الفرصة أمام جهود الرئيس عون

أعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة، في بيان، عن "تعليق الإضراب، وذلك لاتاحة الفرصة أمام جهود رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ الذي وعد بطرح المطالب غدا على طاولة مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس تبقي الهيئة الإدارية اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ القرارات المناسبة بانتظار ما سيصدر عن المعنيين في هذا المجال".

ولفتت إلى أن القرار يأتي بعد أن "تشرف وفد من رابطة موظفي الادارة العامة، بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، بزيارة رئيس الجمهورية، حيث تم عرض مطالب الموظفين المحقّة في ظل الاجحاف الكبير الذي يلحق بهم لناحية الرواتب والتقديمات الصحية والاجتماعية ووضع المتعاقدين والمتقاعدين وغيرها من الأمور الملحة".