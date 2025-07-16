الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة".

ولفتت الى أن "الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد من الشعور بالحر، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية، و يتشكل الضباب على المرتفعات المنوسطة".

واضاف ان "طقس السبت غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا".