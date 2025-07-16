12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

قال مصدر أمني لبناني، إن 12 شخصاً، من بينهم 5 من عناصر «حزب الله»، قُتلوا بغارات جوية مكثفة شنتها إسرائيل في شرق لبنان أمس. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية استهدفت معسكرات تدريب يستخدمها مقاتلو «حزب الله» ومستودعات تخزين أسلحة في منطقة سهل البقاع بشرق لبنان. وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في المنطقة نتيجة غارات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر الماضي.

وقال بشير خضر محافظ البقاع إن 7 من القتلى سوريون.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن «الغارات وجهت رسالة واضحة إلى حزب الله»، الذي اتهمه بالتخطيط لإعادة بناء قدرته. وذكر أن إسرائيل سترد بـ«أقصى قوة» على أي محاولة لإعادة بناء قدرات «حزب الله».

وأضاف أن «الغارات رسالة أيضاً إلى الحكومة اللبنانية التي أكد أنها مسؤولة عن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار».

وقدمت الولايات المتحدة إلى الحكومة اللبنانية اقتراحاً بنزع سلاح «حزب الله» في غضون 4 أشهر مقابل وقف إسرائيل الغارات الجوية.