شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري: نحرص على ترشيد الإنفاق الانتخابي ودراسة كل نطاق جغرافي والان مع تفاصيل الخبر

قال زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن التحرك بشأن الدعاية الانتخابية بشأن القائمة الوطنية من أجل مصر سيتم بشكل جماعي من خلال مركز عمليات موحد مقره حزب مستقبل وطن، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع قادة أحزاب القائمة.

وأوضح الشقنقيري في تصريح لـ"الخليج 365" ، أن الحزب يتابع مرشحيه على المقاعد الفردية من خلال غرفة عمليات الحزب، ويتم حاليًا التنسيق مع كل مرشح على شكل وأسلوب الدعاية، بما يتسق مع برنامج الحزب ورؤيته، مشيرًا إلى أن كل مرشح سيخطر الحزب بخطة دعايته ليتم مراجعتها في إطار عام موحد.

وأكد المتحدث باسم الحزب أن هناك توجهًا واضحًا بضرورة ترشيد الإنفاق الانتخابي والامتناع عن أي دعاية تتسم بالإسراف أو الاتفاقات غير المبررة، وتم التأكيد على المرشحين بشأنه.

وأضاف الشقنقيري: "لدينا برنامج عام يستند إلى أجندة تشريعية ستكون محور اهتمام الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان، إلى جانب ما قد يستجد من قضايا"، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على دراسة مشكلات كل نطاق جغرافي على حدة، بحيث يخاطب المرشحون دوائرهم وفقًا لأولويات تلك المناطق.

ولفت إلى أن كل ما يرد في برنامج الحزب يستند إلى دراسات تدعم آليات التنفيذ، سواء كانت تلك الآليات عبر طلبات تشريعية، أو مطالبات للسلطة التنفيذية، أو أداء رقابي، أو من خلال مساهمة الحزب المجتمعية في إطار مسؤوليته تجاه المواطنين.