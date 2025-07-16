إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بسبب تهريب مليوني لتر وقود في خليج عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس القضاء في إقليم هرمزجان الإيراني مجتبى قهرماني، اليوم الأربعاء، إن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود، بحسب ما ذكرته شبكة أخبار الطلبة.

وأضاف قهرماني، أنه بعد الرصد المستمر لأنشطة تهريب الوقود المشبوهة على طول الحدود البحرية الإيرانية في بحر عمان، قامت جهات إنفاذ القانون بتفتيش ناقلة نفط أجنبية.

وأضاف: "بسبب عدم اكتمال الوثائق القانونية لحمولتها، تم احتجاز السفينة للاشتباه في نقلها وقودًا مهربًا"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وتابع أنه تم اعتقال 17 شخصًا، بمن فيهم قبطان الناقلة وطاقمها، في إطار الإجراءات القانونية، وفقا لسكاي نيوز.

ووفقا للوكالة، فقد وُضعت القضية لدى الجهات المختصة في مدينة جاسك، ولا يزال التحقيق القضائي مستمرًا.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك جنسية السفينة ووجهتها، على الفور.