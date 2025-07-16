أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل".
وذكرت الوزارة في بيان لها "خلال الليلة الماضية، تم تدمير 8 طائرات أوكرانية دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وأضافت أنه تم تدمير "3 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم، و3 فوق مياه بحر آزوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجوي الروسي اعترض ودمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.