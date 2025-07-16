الدفاع الجوي الروسي اعترض ودمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل".

وذكرت الوزارة في بيان لها "خلال الليلة الماضية، تم تدمير 8 طائرات أوكرانية دون طيار بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".

وأضافت أنه تم تدمير "3 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم، و3 فوق مياه بحر آزوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".