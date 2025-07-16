سلطات الصين حذّرت من تداعيات الاضطرابات والتحوّلات التي يشهدها العالم في مجال التجارة

حذّر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ الذي يشغل منصب كبير مفاوضي بلاده مع الولايات المتّحدة من تداعيات "الاضطرابات والتحوّلات" التي يشهدها العالم في مجال التجارة.

واشار في كلمة ألقاها في افتتاح معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد في بكين الى ان "بعض الدول تتدخّل في السوق بذريعة تقليل المخاطر، مستخدمة إجراءات مثل فرض رسوم جمركية"، محذّرا من أنّ "التغيّرات العالمية تتسارع في ظلّ تشابك وتراكم مخاطر متعدّدة".