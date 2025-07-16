حذّر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ الذي يشغل منصب كبير مفاوضي بلاده مع الولايات المتّحدة من تداعيات "الاضطرابات والتحوّلات" التي يشهدها العالم في مجال التجارة.
واشار في كلمة ألقاها في افتتاح معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد في بكين الى ان "بعض الدول تتدخّل في السوق بذريعة تقليل المخاطر، مستخدمة إجراءات مثل فرض رسوم جمركية"، محذّرا من أنّ "التغيّرات العالمية تتسارع في ظلّ تشابك وتراكم مخاطر متعدّدة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الصين حذّرت من تداعيات الاضطرابات والتحوّلات التي يشهدها العالم في مجال التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.