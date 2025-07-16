افاد تحليل بيانات لوول ستريت جورنال٬ بأن "اختراق صواريخ إيران لدفاعات إسرائيل ارتفع من 8% بداية الحرب إلى 16% بنهايتها"٬ موضحا ان "إيران أطلقت عددا أقل من الصواريخ مع استمرار الحرب لكن معدل نجاحها ارتفع".
كما كشف ان "إيران غيرت توقيت ونمط الهجمات ووسعت نطاق انتشار الأهداف جغرافيا".
كانت هذه تفاصيل خبر تحليل بيانات لوول ستريت جورنال: اختراق صواريخ إيران لدفاعات إسرائيل ارتفع من 8% بداية الحرب إلى 16% بنهايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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