لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا عاينت واقع المسلخ وشروط الصحة العامة

زارت لجنة الصحة والبيئة في بلدية صيدا برئاسة تيسير زعتري والاعضاء في المجلس البلدي مسلخ صيدا، عاينت واقعه وطريقة عمله، وتوافر شروط الصحة العامة والسلامة الغذائية، والامور التي يجب العمل على تطويرها لناحية التجهيزات وآليات الرقابة.

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