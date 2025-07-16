ثلاثة قتلى في شرق أوكرانيا في قصف روسي

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ "ثلاثة أشخاص قتلوا في ​قصف روسي​ استهدف شرق البلاد"٬ بعد أن أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب موسكو 50 يوما للتوصّل إلى اتفاق سلام مع كييف.

وقال مكتب المدّعي العام في خاركيف "قتيلان وجريحان: وحدات إنفاذ القانون وثّقت حصيلة هجوم جديد للعدو في مقاطعة كوبيانسك"، مشيرا إلى أنّ القتيلين يبلغان من العمر 67 و69 عاما".

بدورها، أعلنت السلطات في منطقة سومي أنّ "العدو أطلق نيران المدفعية على أطراف بلدة فيليكا بيساريفكا. للأسف، قُتل أحد السكّان وعمره 50 عاما".