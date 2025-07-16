زيلينسكي: ترامب يمنح بوتين فرصة لإنهاء الحرب وقد رأى أخيرا بوتين على حقيقته وعلم أنه كاذب

اشار الرئيس الاوكراني فولوديمير ​زيلينسكي​٬ الى ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرصة لإنهاء ​الحرب​ وقد رأى أخيرا بوتين على حقيقته وعلم أنه كاذب". ولفت في تصريح لنيوز ماكس الى اننا "حققنا تقدما كبيرا في أنظمة الدفاع والأولوية لنظام باتريوت"٬ مضيفا ان "الرئيس السابق جو بايدن لم يتمكن من إنهاء الحرب وأثق في قدرة الرئيس ترامب على إنهائها".

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