ترامب: لست في عجلة من أمري للتحدث مع إيران وإسرائيل ستكون على ما يرام

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب٬ الى ان "الإيرانيين يريدون التواصل معنا ودمرنا مواقعهم النووية التي أصبحت غير صالحة للاستخدام"٬ لافتا الى انني "لست في عجلة من أمري للتحدث مع إيران". واعتبر ان "إسرائيل ستكون على ما يرام وحققنا معها نصرا مؤزرا".
ولفت الى انني "أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السلام وقد يحدث ذلك قبل انتهاء مهلة الخمسين يوما"٬ مضيفا ان "بوتين حتى الآن يتحدث لكنه لا يقوم بأفعال من أجل السلام".
واضاف ان "الأسلحة بدأت تشحن إلى أوروبا والنيتو سيدفع لنا ثمنها".
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