السفير الأميركي لدى تل ابيب طلب من إسرائيل التحقيق بجدية في مقتل مواطن أميركي في الضفة

اشار السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الى إنه طلب من إسرائيل التحقيق بجدية في مقتل مواطن أميركي، تعرض للضرب حتى الموت في الضفة الغربية.

وأوضح هاكابي في تصريح له، بانه "لا بد أن تكون هناك مساءلة عن هذا العمل الإجرامي والإرهابي. كان سيف يبلغ 20 عاماً فقط".

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في واشنطن أي تعليق حتى الآن. وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن إسرائيل تُجري تحقيقاً في الواقعة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن الأميركي سيف الله مصلط (20 عاماً)، والمعروف أيضاً باسم سيف، تعرّض لضرب مبرح في الواقعة التي حدثت يوم الجمعة في بلدة سنجل إلى الشمال من رام الله.

وقالت عائلته، المقيمة في تامبا بولاية فلوريدا، في بيان إن الطواقم الطبية حاولت الوصول إليه لمدة ثلاث ساعات، قبل أن يتمكن شقيقه من نقله إلى سيارة إسعاف، لكنه فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.

واوضحت النائبة عن مدينة تامبا الأميركية كاثي كاستور في تصريح له، بانه "علينا أن نُخلد ذكراه من خلال التصدي للعنف والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والكرامة. على الإدارة الأميركية أن تعمل مع شركائها الدوليين، لضمان حماية المواطنين الأميركيين في الخارج".

وندد بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي بمقتل مصلط، فيما طلب آخرون من وزارة الخارجية التحقيق في الواقعة.

وذكرت جماعات حقوقية أن عنف المستوطنين في الضفة الغربية زاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر عام 2023.