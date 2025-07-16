"يسرائيل هيوم": إسرائيل تتخذ خطوة غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر، بأن "إسرائيل تتخذ خطوة تاريخية غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل".
وأوضحت مصادر الصحيفة الإسرائيلية أنه تم "اتخاذ قرار بسحب صلاحيات من بلدية الخليل ونقلها للمجلس الديني في مستوطنة كريات أربع".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها تغييرات كبيرة في الحرم الإبراهيمي منذ عام 1994".
وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، وسعت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الهادفة إلى إحكام سيطرتها على المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، غير مكتفية بتحويل نحو ثلثيه إلى كنيس يهودي منذ 1994.
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