المرصد السوري: إرتفاع حصيلة القتلى في إشتباكات السويداء في جنوب سوريا إلى 203

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة أعمال العنف في السويداء في جنوب ​سوريا​ إلى 203 أشخاص منذ اندلاع الاشتباكات الأحد بين فصائل درزية ومسلحين من البدو وانتشار القوات الحكومية في المحافظة إثر ذلك.

واوضح المرصد بانه "بلغ عدد قتلى الاشتباكات والإعدام الميداني في السويداء منذ صباح الأحد 203، يتوزعون بين 92 درزيًا، بينهم 21 مدنيًا أعدموا ميدانيًا برصاص عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، و93 من القوات الحكومية، و18 من البدو."