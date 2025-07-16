القناة 13: تقدم كبير في مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة بعد مرونة اسرائيلية

ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة، أن "تقدما كبيرا" طرأ على المفاوضات بشكل "يمهد الطريق نحو إبرام صفقة"؛ حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أوعز الفريق المفاوض بمرونة إضافية بشأن انسحاب الجيش من قطاع ​غزة​، وذلك ما أدى إلى حدوث تقدم في المفاوضات.

وأفادت القناة 13، بأن "تقدما كبيرا طرأ على المفاوضات في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعقاب قرار نتنياهو والكابينيت بإبداء مرونة إضافية والاقتراب أكثر من موقف حماس بكل ما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في القطاع".

وذكر مسؤولون إسرائيليون، أن "الحديث يدور عن انسحاب مؤقت فقط لمدة 60 يوما، مع النية للعودة إلى القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار"، فيما قال مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، إن "المرونة الإسرائيلية تمهد الطريق نحو التوصل لاتفاق".

وأشاروا إلى أن انطباعهم من الحوار مع نتنياهو، هو أنه يرغب جدا في التوصل إلى صفقة خلال الأيام القريبة، لكنه لا يريد إنهاء الحرب.

يأتي ذلك بعد أن قدمت إسرائيل خرائط جديدة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، بعد أن كانت قد قدمت خريطة لانتشار قوات الجيش، والتي لاقت رفضا من حماس ومصر وهددت بانهيار المفاوضات في الدوحة.

وفي أعقاب ذلك، تقلصت الفجوة بين إسرائيل وحماس بعد مفاوضات مكثفة أجراها الوسطاء بين الجانبين؛ حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.