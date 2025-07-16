"أنصار الله": استهدفنا بثلاث طائرات مسيّرة ميناء أم الرشراش وهدفًا عسكريًا للعدو في النقب

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، التابعة لحركة "​أنصار الله​"، العميد يحيى سريع، أنّ "سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية نفّذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك بثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت طائرتان منها هدفًا عسكريًا مهمًا للعدو الصهيوني في منطقة النقب، والطائرة الأخرى استهدفت ميناء أم الرشراش (إيلات) بفلسطين المحتلة".

ولفت إلى أنّ "العملية أهدافها بنجاح بفضل الله"، مضيفة "العدو المجرم يرتكب المزيد من المجازر الوحشية بحق إخواننا في ​غزة​، فيقتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ويدمر المنازل، ويقصف الخيام، ويمنع وصول الغذاء والدواء".

وذكر سريع أنّ "جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق إخواننا في غزة تضع الأمة بأكملها أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية، فالصمت والتخاذل لن يدفع هذا العدو إلا لتنفيذ مخططاته التوسعية، وإخضاع كافة الشعوب والبلدان واستباحتها".

وأكّد أنّ "اليمن يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضا للعدوان والحصار على غزة، ورفضا لاستباحة البلدان العربية والإسلامية وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".